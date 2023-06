Spazi in comodato alla stazione per la Montecatini Marathon

Alcuni spazi situati all’interno della stazione ferroviaria progettata da Angiolo Mazzoni diventeranno sede dell’associazione sportiva Montecatini Marathon. Giunge così a conclusione una vicenda burocratica che era rimasta in sospeso da circa cinque anni.

Con la delibera n° 233 del 2018 la giunta comunale aveva avviato l’iter per l’acquisizione in comodato d’uso gratuito di alcuni locali della stazione ferroviaria di piazza Italia. Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dello storico immobile, si era resa disponibile a concederli a condizione che fossero destinati ad attività di interesse pubblico e socio-culturale, anche attraverso un subcomodato a favore di enti no profit. Il Comune aveva stabilito di stipulare il subcomodato a favore di Montecatini Marathon Asd, già promotrice di una richiesta di disponibilità di una sede per la propria attività sociale. La giunta comunale aveva autorizzato Montecatini Marathon a prendere in consegna parte dell’immobile in via transitoria e provvisoria. Ma durante lo svolgimento dell’istruttoria era emerso che lo stesso immobile è soggetto a tutte le disposizioni nazionali e regionali di tutela dei beni culturali. Il procedimento amministrativo veniva conseguentemente sospeso in attesa della necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze. Rfi ha adesso comunicato di aver ottenuto l’autorizzazione e che è pertanto possibile finalizzare la stipula del contratto di comodato.

Il Comune quindi, con la delibera di giunta n° 166 del 15 giugno scorso, ha confermato la propria volontà di acquisire in comodato d’uso gratuito da Rfi la porzione della stazione ferroviaria; di stipulare il contratto di subcomodato, autorizzato da Rfi, in favore appunto di Montecatini Marathon, formalizzando la detenzione dell’immobile già autorizzata in via transitoria e provvisoria. L’utilizzo dei vani da parte di una società montecatinese potrà anche contribuire a rendere l’area dello scalo ferroviario più viva e meno abbandonata.

