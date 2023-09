Sparano con la carabina al gatto. "Zampa disintegrata, ora la denuncia"

Massa e Cozzile, 10 settembre 2023 – Un proiettile, esploso con molta probabilità da una carabina, gli ha praticamente frantumato l’osso della zampa anteriore sinistra ed ora, rischia, qualora l’intervento non funzionasse, di perderla.

È la triste storia di ’Gattina’ così la chiamano nel quartiere, la micia ormai adottata da Traversagna nel comune di Massa e Cozzile. Da dodici anni, il felino, vive nella zona ed è amato e coccolato da tutti i residenti.

È stata forte quindi la rabbia quando venerdì mattina, proprio chi vive nella zona, ha visto ’Gattina’ zoppicare. Immediatamente l’hanno portata dal primo veterinario disponibile e poi hanno chiamato la polizia municipale. Fatte le lastre, la drammatica scoperta: qualcuno aveva sparato contro la gatta provocando la disintegrazione dell’osso della zampa.

Ad occuparsi del felino ora è il canile Hermada mentre la Liv (Lega internazionale tutela animali, ndr ), ha già annunciato che presenterà denuncia alla Procura di Pistoia. "Grazie alla catena di solidarietà di chi vive nella zona, residenti che hanno persino pagato la prima visita da un veterinario privato, possiamo sperare di salvare la zampa alla gatta – dice Luca Bernardini del canile – Ci hanno allertato ieri una volta intervenuti i poliziotti della municipale. Un’importante rete a tutela dei gatti che nel comune di Massa e Cozzile ci fa ben sperare".

’Gattina’ al momento si trova nella clinica Torri in attesa di essere operata la prossima settimana. "Le stanno somministrando tutto il necessario per farla arrivare all’intervento in buone condizioni – aggiunge –. Purtroppo la gatta ha camminato sopra quella zampa quindi ha un vasto edema. Non possiamo escludere che possa perdere l’arto ma faremo di tutto per evitare che accada".

La Liv dopo la presentazione della denuncia alle autorità chiederà all’amministrazione di poter visionare le telecamere di zona per riuscire a rintracciare l’autore del tremendo gesto. Secondo i veterinari che hanno visitato la felina, il fatto è accaduto pochi giorni prima del ritrovamento altrimenti le condizioni di ’Gattina’ sarebbero state ben più gravi.

"Quello che affronterà la gatta, che ha circa 12 anni, è un importante intervento ortopedico quindi speriamo che vada tutto bene, per lei – conclude Bernardini cercando di guardare oltre – e per tutti gli abitanti di Traversagna che si sono così adoperati per aiutarla".

Michela Monti