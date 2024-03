Spareggio Montecatini-Lanciotto

Sa di gara chiave per la salvezza quella che attende oggi il Valdinievole Montecatini contro la Lanciotto Campi. A sette partite dalla fine la squadra di Tocchini deve vincere attuare l’operazione sorpasso sui campigiani, a quota 24 punti in classifica contro i 23 dei termali. All’andata finì 2-2. Tocchini non usa giri di parole per sottolineare l’importanza della gara di oggi allo stadio Mariotti: "Bisogna vincere per forza – dice Tocchini –. Quella contro la Lanciotto per noi è una finale. A Camaiore è arrivata una sconfitta immeritata; se giochiamo come domenica scorsa possiamo dire la nostra e imporci. In Versilia ci è mancato solo il gol. La Lanciotto non ci farà giocare. Saremo senza Veraldi, per il resto la squadra è tutta a disposizione. Servono i tre punti". Questa la probabile formazione dei termali: Gega, Fanti, Gamberucci, Rinaldi, Fedi, Del Carlo, Rosati, Volpi, Liberto, Bibaj, Bacci.

In trasferta il Ponte Buggianese. Alle 15 gara proibitiva sul campo della seconda forza del girone A di Eccellenza: la Cuioiopelli. La squadra allenata da Gutili ha bisogno di punti anche per arrivare più carica al derby–salvezza contro il Valdinievole Montecatini, in programma domenica prossima al Pertini. "I ragazzi hanno preparato bene questa partita complessa – dice il dirgente del Ponte Sensi –. Come noi, anche la Cuoiopelli sta attraversando un momento delicato. Dobbiamo dimostrare di essere capaci di metterci alle spalle le difficoltà legate a infortunio e squalifiche e ritrovare la spinta giusta per competere e fare punti. Sarà una partita da tripla, in cui dovremo portare a casa il miglior risultato possibile. L’approccio alla partita determinato sarà fondamentale, così come la concentrazione. Non possiamo concederci distrazioni, perché la Cuiopelli ha giocatoi in grado di punirci".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono