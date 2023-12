Viavai sospetto in un condominio in centro: arrestati due spacciatori a Montecatini

Montecatini, 23 dicembre 2023 – Operazione anti-spaccio a Montecatini dove sono state arrestate due persone: un 45enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e un 22enne. Il primo, secondo le indagini della polizia, alimentava un vasto giro sulla piazza di Montecatini.

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Montecatini Terme, venuti a conoscenza che in una via centrale di Montecatini vi era un andirivieni sospetto di ragazzi che si recavano nei pressi di un'abitazione, ubicata in una via senza sbocco, hanno iniziato un'attività investigativa. A seguito dei primi accertamenti è emerso che l'appartamento sorvegliato era di un 45enne montecatinese e che molti ragazzi che frequentavano la strada venivano riconosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati quindi monitorati gli spostamenti del proprietario che infine è stato sottoposto a controllo da una volante del commissariato. Il fermato, che ha manifestato nervosismo per il controllo, è stato informato che sarebbe stato perquisito sia personalmente che presso il domicilio, alla ricerca di sostanze stupefacenti con invito a consegnarle spontaneamente. In un primo momento ha escluso di essere in possesso di droga. E' stata quindi effettuata sul posto una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire del denaro in contante, dopo di che gli agenti si sono recati nell'abitazione.

Invitato nuovamente a consegnare la sostanza, il 45enne ha deciso questa volta di collaborare ammettendo di averne un discreto quantitativo custodito in un contenitore sul mobile della cucina. Nel contenitore c’erano 74 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e un coltello da cucina con una quantità della medesima sostanza. Durante la perquisizione domiciliare, è stato trovato ulteriore denaro contante per un totale di oltre 1.100 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Nel garage, sopra a uno scaffale, è stato rinvenuto del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo arrestato.

Questa attività di polizia giudiziaria segue quella di qualche giorno fa effettuata in una piazza frequentata da giovanissimi a Montecatini. Quel controllo era seguito ad alcune segnalazioni di cittadini e genitori circa la presenza, in una zona frequentata da giovani di persone dedite allo spaccio. Gli agenti in borghese, dopo aver individuato alcune persone sospette, hanno proceduto al loro controllo, trovando a dosso a un 22enne tre dosi di hashish occultate all'interno dei vestiti; la perquisizione, estesa all'abitazione, ha consentito di rinvenire altra droga (15 grammi di hashish), un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 22enne è stato arrestato. Entrambi sono stati posti ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Pistoia.

Nell'ambito della stessa serata era stata rinvenuta altra sostanza stupefacente (tre dosi), del tipo hashish, gettata a terra, probabilmente poco prima da alcuni giovani avventori della piazza, anche questa sottoposta a sequestro. Infine sono stari identificati diversi giovani presenti in piazza, uno dei quali ha fornito false generalità; dal momento che è stato riconosciuto da un agente che lo aveva controllato tempo prima, i controlli effettuati in ufficio hanno consentito di accertare la reale identità e che si trattava di persona con precedenti per reati contro il patrimonio; è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Pistoia per aver fornito le false generalità.