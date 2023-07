Spaccio di droga Quattro arrestati

La Squadra mobile di Pistoia, su ordine della Procura che ha coordinato le indagini, ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip per spaccio e detenzione di stupefacenti. Si tratta di un italiano di 60 anni, originario di Catania e da molti anni residente in provincia di Pistoia, gravato da numerosi precedenti penali, sia specifici che per altri reati, fra cui anche vicende inerenti la criminalità organizzata; il figlio di 38 anni, anch’egli con precedenti specifici; un pistoiese di 70 anni, con numerosi precedenti, sia specifici che per reati contro il patrimonio. Per i primi due è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il terzo sono scattati gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

L’indagine, denominata "Family", è stata avviata dalla Squadra mobile come sviluppo della precedente operazione in ambito antidroga, "Delivery", che nel settembre scorso ha portato gli investigatori all’esecuzione di numerosi arresti in Valdinievole. In seguito a un’attività investigativa durata circa dieci mesi è stato possibile ricostruire la rete di clienti, le modalità di spaccio ed il giro di affari che era stato nel tempo strutturato dagli attuali indagati, e che aveva base a Monsummano e a Pistoia.

La Squadra mobile ha effettuato perquisizioni delegate nei confronti di altri soggetti emersi nell’ indagine: in una di esse, a carico di un cittadino italiano di 37 anni residente a Pieve a Nievole, è stato rinvenuto e sequestrato hashish già confezionato e pronto ad essere smerciato per 384 grammi. L’uomo, gravato da precedenti specifici, è stato perciò arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida. L’attività è stata eseguita con il concorso operativo di personale del Reparto prevenzione crimine Toscana e dell’equipaggio unità cinofila della polizia municipale di Pistoia.