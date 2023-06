Sostegno a lavoratori e aziende Stanziato un milione di euro dall’Ente Bilaterale del Turismo

Un milione di euro: è la consistente somma che l’Ente Bilaterale del Turismo Toscano stanzia nel 2023 per sostenere il segmento, suddividendo l’importo in 700mila euro ai lavoratori e 300mila alle imprese. La misura è messa in campo con l’obiettivo di supportare un settore che contribuisce ormai da mesi in modo trainante allo sviluppo del Pil regionale. Ad illustrarne i contorni nella sede di Apam Federalberghi di Montecatini sono stati Massimo Giusfredi (Federalberghi), Simone Pialli (Fisascat) Cinzia Chiaramonti (Fiavet), Marco Leporatti (Fipe), Fabio Fantini (Filcams) e Angela Bigheretti (Uiltucs).

Sono quattordici in particolare le misure previste per i lavoratori del turismo, quelli impegnati in alberghi, ristoranti, bar, campeggi, agenzie di viaggio e in ogni altro contesto similare. Tra di esse spiccano contributi legati ai figli, come quelli per chi ne abbia avuti o adottati nel corso del 2023, la partecipazione alla retta degli asili nido o i sostegni economici per i campi estivi e agli acquisti di libri scolastici. Sono poi previsti contributi per i soggetti diversamente abili, così come per determinate tipologie di spese correlate a cure mediche. Sostegni vengono riconosciuti anche per i lavoratori in Cigs, per le spese di viaggio casa-lavoro, per quelle degli studenti-lavoratori e non soltanto. In questo senso i lavoratori che siano in regola con il versamento all’Ente Bilaterale previsto dai Ccnl potranno fare richiesta agli sportelli turismo di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Accanto a questo c’è il contributo per le imprese pari a 300mila euro. Il tetto massimo è di 800 euro ad azienda, per sostenere quattro azioni differenti. Si tratta dei costi derivanti da spese di consulenza in materia di documentazione obbligatoria (come quella igienico-sanitaria e quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro), per l’acquisto di attrezzature dedicate alla sicurezza, delle spese di natura assicurativa e per lo sviluppo di progettualità volte alla crescita dell’impresa. Si riferiscono alle spese sostenute nell’anno solare 2023, mentre la documentazione potrà essere presentata entro il 15 gennaio 2024. Aziende e lavoratori potranno avere accesso ai regolamenti e a tutte le informazioni su www.welfare.ebtt.it.