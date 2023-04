Sorpreso in Padule con la droga: denunciato

La polizia di Stato prosegue l’attività di repressione del commercio di droga nella zona delle Cerbaie. Nei giorni scorsi, il commissariato di Pescia, diretto dal vicequestore aggiunto Davide De Servi, è stata impegnata in alcuni servizi nell’area, interessata da anni dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti, soprattutto nella zona boschiva dei comuni di Fucecchio e Altopascio, ma che interessa anche la zona del Padule a Ponte Buggianese. I servizi, eseguiti con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, hanno permesso di portare alla denuncia a piede libero di un marocchino di 41 anni, residente a Pescia, trovato in possesso di due grammi di cocaina, divisi in due palline, e 15 grammi di hashish in un unico blocco. L’uomo stava percorrendo a piedi una strada secondaricontrollo da parte dei poliziotti.