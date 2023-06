Solstizio d'Estate, alla Pieve di Castelvecchio l'evento storico-religioso ed astronomico

Domenica, in concomitanza con la chiusura della mostra fotografica allestita nella Pieve di Castelvecchio, con l’esposizione di 100 fotografie dei paesi della Valleriana, è previsto l’annuale evento legato al solstizio d’estate: alle 17, seguendo le slides del dottor Simone Bartolini spiegate da Roberto Flori, sarà possibile ascoltare una illustrazione storico-religiosa della manifestazione solare all’interno delle chiese medioevali, in particolare nella Pieve di Castelvecchio. In programma anche l’intervento del fotografo Luca Nerli, appassionato di astronomia, che darà la spiegazione scientifica dei solstizi. Al termine della presentazione, durante la quale sarà possibile osservare il movimento dei raggi solari, intorno alle 18.30 il sole si andrà a posizionare in linea con l’asse della Pieve, illuminando, in modo particolare, la cripta.