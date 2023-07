"Solidarietà ad Aversa Franchi deve spiegare"

PESCIA

"Solidarietà ad Aversa. Franchi dia spiegazioni". Così inizia l’intervento di Italia Viva. "Esprimiamo il nostro sostegno – prosegue la nota – a Maurizio Aversa per l’uso strumentale della sua situazione giudiziaria, raccontato da lui nell’ultimo consiglio comunale. In quanto forza politica, da sempre e con chiunque garantista, riteniamo necessarie delle spiegazioni da parte sindaco Riccardo Franchi in merito alla sua mancata nomina in giunta. Mancata nomina che appare totalmente inspiegabile agli occhi dei cittadini tutti, dal momento che il suo risultato elettorale ha contribuito alla vittoria del suo schieramento in una partita il cui esito non era assolutamente scontato, a maggior ragione in un momento storico in cui si fa presto a sbattere il “mostro” in prima pagina, salvo poi non dar notizie quando lo stesso si rivela essere innocente".

"Crediamo – conclude Italia Viva – che ancor prima del consigliere Aversa siano i pesciatini ad aver bisogno di risposte. La consiliatura è appena iniziata; la trasparenza verso la città ci sta già lasciando? Quali sono le motivazioni che hanno spinto il sindaco Franchi a questa scelta?".