Soldi Pnrr: la situazione dei lavori "Da progettare stadio e Palaterme"

"I progetti relativi al Pnrr di competenza dell’ufficio lavori pubblici rappresentano una sfida importante, sia per il futuro della città che dal punto di vista lavorativo per l’ampiezza degli aspetti da definire". Così ha parlato alla minoranza il vicesindaco Alessandro Sartoni prima di chiarire lo stato degli interventi. "I lavori di messa in sicurezza del tratto collinare La Corta, che ha ricevuto un finanziamento di 210mila euro sono di fatto finiti. La messa in sicurezza dei movimenti franosi in varie strade collinari, finanziata con 200mila euro, tesi in particolare alla tutela di via Mura Grocco e al ripristino della vecchia frana di via Riaffrico, sono conclusi per quanto riguarda il Castello e al termine per via di Riaffrico. Gli interventi relativi alla messa in sicurezza e alla verifica dei tratti di corsi d’acqua intubati nel centro abitato sono stati appaltati e consegnati. Nelle prossime settimane si procederà all’apertura del cantiere finanziato con 990mila euro. Sono previsti sette mesi per l’esecuzione; per l’ultimazione di tutte le procedure c’è tempo fino al 2026. I lavori di miglioramento energetico di edifici comunali, finanziati con 130mila euro, sono stati appaltati e saranno eseguiti nel 2023. I lavori di messa in sicurezza del terrapieno a sostegno della area circostante la Rocca, finanziati con 880mila euro, sono stati appaltati e consegnati".

"Nelle prossime settimane – prosegue Sartoni – partirà il cantiere: previsti otto mesi per l’esecuzione. È in corso la procedura per l’appalto dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte di via del Pino, nella Nievole, finanziati con 300mila euro. È stata completata, con un finanziamento di 160mila euro, l’opera di miglioramento e risparmio energetico , dell’immobile di via Boccaccio "Centro Anch’io". Sono terminati anche i lavori di messa in sicurezza del cimitero di Montecatini Alto, finanziati con 130mila euro, e i lavori di ristrutturazione della biblioteca, per 200mila euro. È stato approvato il progetto di ristrutturazione funzionale dell’edificio, la cui gara d’appalto è prevista nel 2023. Per i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico dell’asilo nido, finanziati per un milione 100mila euro, è stata eseguita un’indagine di mercato per l’affidamento della progettazione, che sarà affidata a bilancio approvato. I lavori al Palaterme, finanziati per due milioni e mezzo dal Pnnr, attendono l’affidamento della progettazione. Il Comune ha tempo fino al 2026 per il completamento. Stesso discorso per la ristrutturazione dello stadio Mariotti, finanziati per due milioni di euro. Il progetto non è ancora affidato e l’amministrazione ha tempo fino al 2026 per il completamento".

Daniele Bernardini