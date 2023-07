Soldi in arrivo per telecamere di sorveglianza

Arrivano risorse fresche per cinque Comuni della nostra provincia, la maggior parte in Valdinievole, per quanto concerne l’incremento delle telecamere di videosorveglianza. Sono infatti Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, Pescia, Agliana e Massa e Cozzile i beneficiari che sono riusciti a rientrare nella graduatoria pubblicata in questi giorni per il bando realizzato dal ministero dell’Interno e relativo a questo capitolo di spesa. Complessivamente, in tutta Italia, sono stati stanziati 36 milioni di euro che vanno a soddisfare 477 interventi relativi prevalentemente a Comuni, ma anche altri enti (Regioni e Province), lasciandone comunque fuori la maggior parte.

Nello specifico, per poter ottenere le risorse era necessario presentare progetti che fossero cofinanziati dall’ente promotore e che il ministero poteva aiutare dando fino a un massimo del 50% del contributo complessivo. La classifica in provincia, pertanto, viene guidata da Ponte Buggianese: l’amministrazione comunale ha approntato un piano da 139.652 euro per far crescere in paese il numero di telecamere e, da Roma, arriveranno 55.860 euro. Alle spalle, il Comune di Serravalle Pistoiese che, a fronte di un intervento da 99.543 euro, ne riceverà complessivamente 50mila. Terzo gradino del podio per Pescia: qui il costo complessivo è di 95.550 euro con introito finanziato di 47.775 euro. Poi tocca ad Agliana con progetto da 30mila euro (la metà esatta dal Ministero) e infine a Massa e Cozzile con un intervento da 38mila euro che sarà sostenuto da 11.411 euro da Roma.

S.M.