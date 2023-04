Soldi in arrivo per il Padule Saranno effettuati lavori e opere di promozione

Il Comune si occuperà di una parte di Padule. Un’area di 43 ettari all’interno dell’area umida più importante d’Italia, che è di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, sarà gestita dal municipio fucecchiese per i prossimi tre anni. L’amministrazione dovrà occuparsene non solo per quanto riguarda il mantenimento, ma anche per la valorizzazione. E’ quanto stabilito dalla convenzione firmata nei giorni scorsi dal sindaco Alessio Spinelli, che, per formalizzare l’atto, ha ricevuto una delegazione della Città Metropolitana composta da Alfredo Esposito, capo di gabinetto del sindaco di Firenze Dario Nardella, dal portavoce Alberto Cristianini, dal dirigente Alberto Migliori e dal ragioniere capo Rocco Conte. La convenzione – spiega una notta dell’amministrazione fucecchiese – prevede lo stanziamento, da parte della Città Metropolitana, di 45mila euro che saranno utilizzati dal Comune di Fucecchio per opere di manutenzione ordinaria e valorizzazione dell’area del Padule di proprietà dell’ente, ricadente nel cratere palustre". Durante la visita di venerdì, il sindaco Spinelli, accompagnato dai volontari dell’associazione Il Padule, ha seguito i funzionari della Città Metropolitana in visita all’area umida sui tradizionali barchini, così da mostrar loro le bellezze tipiche del posto e anche le necessità dell’area oggetto della convenzione. Il Padule, va ricordato, che per il territorio rappresenta non solo un patrimonio ambientale e naturalistico di enorme valore, ma anche un’attrazione turistica notevole, sia dal punto di vista florofaunistico che paesaggistico "Si tratta di un esempio perfetto di buona politica – spiega il sindaco Spinelli – che dimostra l’interesse da parte della proprietà nel mantenere il decoro di questi luoghi, e allo stesso tempo la consapevolezza che per valorizzarli sia necessario l’intervento di chi il Padule lo vive quotidianamente". "Ed è proprio quello che adesso il Comune – conclude il primo cittadino – potrà fare, utilizzando i fondi previsti dalla convenzione per tutte quelle opere di manutenzione e valorizzazione rese possibili dalle vigenti normative". Il Padule di Fucecchio è la più estesa palude interna italiana. Ampia circa 2.000 ettari, si sviluppa tra le province di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa e ha trovato chi si occuperà di una sua piccola – ma significativa – porzione.