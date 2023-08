Soldi del Comune a eventi sportivi Stanziati 28mila euro per il 2023

Soldi del Comune ai soggetti che organizzeranno manifestazioni sportive in città con positive ricadute sul turismo. "E’ intenzione dell’amministrazione comunale – riporta la delibera di giunta 221 del 10 agosto – riconoscere un ruolo strategico al settore dello sport e in particolare del turismo sportivo mettendo in essere azioni mirate di promozione e sostegno a eventi di alta rilevanza che confermino l’immagine di Montecatini quale città dello sport".

Il Comune pertanto assegnerà l’ammontare complessivo di 28mila euro di contributi straordinari per eventi e manifestazioni sportive svolte sul proprio territorio nel 2023. "In aggiunta alle disposizioni regolamentari già in vigore – prosegue la delibera – l’amministrazione fissa ulteriori criteri di priorità nella valutazione delle domande di contributi: iniziative rientranti nella tipologia di grandi eventi sportivi, intendendo manifestazioni di carattere internazionale che abbiano un forte richiamo sportivo e turistico nella disciplina di riferimento, accompagnate da un ampio e diffuso piano di promozione e di marketing che consenta una valorizzazione dell’immagine della città e una maggiore attrattività come destinazione turistica; manifestazioni che favoriscano un ampio coinvolgimento della popolazione e con una rilevanza sociale con particolare riferimento ad attività che includano soggetti disabili o coinvolgano istituzioni scolastiche. L’ammontare del singolo contributo non potrà eccedere la differenza tra entrate e uscite dichiarate dall’organizzatore in sede di presentazione del bilancio previsionale dell’iniziativa.  Dovrà sempre essere accompagnato da una quota di autofinanziamento a carico del soggetto organizzatore stabilito almeno nel 20% della differenza tra entrate e uscite;  sarà calcolato sul bilancio previsionale dell’iniziativa o sul rendiconto finale; in fase di presentazione del rendiconto, quando si discosti dal bilancio previsionale presentato in sede di domanda, il contributo sarà ridotto in percentuale sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate".

Il Comune predisporrà entro il 30 settembre l’apposita modulistica informativa e di richiesta, dandone notizia sul sito web istituzionale dell’ente. Resta singolare che una simile iniziativa, per quanto positiva, trovi attuazione negli ultimi tre mesi dell’anno invece di partire con netto anticipo. Le manifestazioni maggiori hanno certamente già stabilito da mesi date e località del loro svolgimento.

Marco A. Innocenti