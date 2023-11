Soldi alle aziende che aiutano il territorio

Finanziati tutti progetti presentati dalle aziende di Marliana all’insegna della cura e della valorizzazione del territorio. Il sindaco Federico Bruschi (nella foto) annuncia la notizia senza nascondere la soddisfazione per il risultato raggiunto.

"La Regione Toscana ha definito le assegnazione di contributi alle attività economiche firmatarie di Patti di comunità con i Comuni montani, in applicazione della legge regionale quattro del primo marzo 2022 – ha spiegato il primo cittadino –. Tutti i progetti presentati dalle aziende del comune di Marliana risultano finanziati. I patti permetteranno di sviluppare attività volte alla cura del territorio da parte di aziende locali a costo zero per il Comune di Marliana. Le aziende titolari dei progetti sono: Coop. Soc. Ali Blu Srl, Shiqeri Mark, Società agricola Barocci Davide e Damiano SS e Società agricola semplice La via del bosco".

"Dei ventinove progetti finanziati a livello regionale – sottolinea il sindaco Bruschi –, ben quattro sono relativi al nostro territorio, che si aggiungono al progetto finanziato nella precedente edizione del bando. La durata dei finanziamenti è di cinque anni, ed assegna un totale di 15mila euro per progetto". La legge regionale numero quattro del primo marzo 2022 a cui si fa riferimento è quella relativa ai cosiddetti “Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani“. Insomma, la buona notizia è doppia per il territorio e per chi lo vive.

Valentina Spisa