Sofia morì nella piscina Sette rinviati a giudizio

Sette persone rinviate a giudizio con l’accusa di omicidio colposo aggravato per la morte di Sofia Bernkopf, 12enne di Parma morta il 17 luglio 2019 all’Opa di Massa quattro giorni dopo l’incidente in una piscina del bagno Texa“ di Marina di Pietrasanta. A causa dei capelli rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione non riuscì a risalire in superficie e andò in arresto cardiaco, rendendo vani i tentativi di salvarla viste le gravissime condizioni in cui arrivò in ospedale. La richiesta di rinvio a giudizio era stata notificata il 18 marzo dal pm Salvatore Giannino al gup Alessandro Trinci, il quale ieri al Tribunale di Lucca l’ha accolta disponendo il processo.

Si tratta dei quattro proprietari del Texas (Simonetta ed Elisabetta Cafissi coi mariti Giampiero Livi e Mario Marchi, tutti residenti a Prato); i bagnini Emanuele Fulceri di Viareggio e Thomas Bianchi di Camaiore e il costruttore della piscina Enrico Lenzi, domiciliato a Massa e Cozzile. Lunghissima la lista delle contestazioni mosse agli imputati, a partire dall’assenza di un defibrillatore e la lontananza del personale di salvataggio rispetto alla postazione di sorveglianza. Lenzi, fornitore e installatore della piscina idromassaggio, è accusato di non aver rispettato i requisiti in merito al test di intrappolamento dei capelli né i principi di prevenzione. La prima udienza si terrà il 20 ottobre.

Daniele Masseglia