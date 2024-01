"Sociale e ambiente al centro dell’agenda"

"Il rilancio di Montecatini non può non passare da un miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini e dei suoi frequentatori. Una città vivibile è una città appetibile. Una città appetibile attira investimenti e turisti, aumenta il proprio valore, la propria ricchezza ed innesca un meccanismo virtuoso che può rapidamente ribaltare la situazione di grave crisi strutturale in cui è caduto il territorio". Inizia così il nuovo intervento del Movimento Cinque Stelle, che alle prossime elezioni sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato Claudio Del Rosso. "Politiche sociali e ambientali – proseguono i grillini -devono essere centrali nell’agenda politica ed amministrativa della prossima giunta. Occorre richiamare a Montecatini nuovi residenti, famiglie giovani che hanno nel loro stile di vita la voglia e la volontà di vivere la città. In questo modo, potremo ricreare un senso di cittadinanza e di appartenenza verso la città che contrasterà in modo naturale il declino di decoro in corso. Per fare questo occorre dotare la città di servizi, di offerte e sostegni alle famiglie ma anche di attività capaci di far uscire di casa i cittadini e vivere la comunità. Una città vissuta è una città più sicura".

Il Movimento Cinque Stelle ricorda che "l’ambiente è il nostro miglior biglietto da visita. Non esiste città vivibile senza un’anima green e Montecatini in questo senso ha moltissimo da offrire. Serve tornare a credere nel valore economico, sociale e di salute dell’ambiente. Serve investire in modo strutturale e mirato nel recupero e nella manutenzione del verde perché "Montecatini città Green" sia il primo prodotto spendibile anche sul piano turistico".

Da.B.