Soccorso Pubblico, 120 Tutti i festeggiamenti

La "Stanza" compie 120 anni e guarda già il futuro. Forse, solo i montecatinesi più anziani, ormai, ricordano che, una volta, la Società di Soccorso Pubblico di Montecatini era conosciuta così. L’importante traguardo raggiunto verrà celebrato con una serie di iniziative che culmineranno con l’inaugurazione di una nuova ambulanza, acquistata grazie ai contributi della Fondazione Caript e di alcuni cittadini. Gabriele Pellegrini, presidente dell’associazione, ha presentato il calendario delle iniziative, insieme al sindaco Luca Baroncini e all’assessore ai servizi sociali Federica Rastelli. "Quello che andiamo a festeggiare – ha ricordato – è un traguardo storico non solo per la Società di Soccorso Pubblico, ma anche per tutta la città. Tra l’altro, abbiamo appena concluso i lavori di ristrutturazione degli ambulatori, attraverso in progetto che abbiamo condiviso con il Comune prima di iniziare". Sì comincia il 27 maggio con una manifestazione podistica, la Run Tecnicolor, dove saranno usati colori atossici per rendere più divertente l’appuntamento. Il 28 maggio, l’associazione organizza una cena in piazza Battisti. Il 29, all’interno della rassegna "Acqua in bocca…ma non troppo", il presidente e i volontari dell’associazione racconteranno la storia del Soccorso Pubblico e di tanti personaggi che si sono impegnati per Montecatini, aiutando sempre i più deboli. "Un ricordo speciale – prosegue Pellegrini – sarà dedicato a Giovanni Cella, che a suo tempo ottenne i finanziamenti regionali per ingrandire la sede e fondò l’associazione donatori di sangue Avis, e della presidente Ida Martellini. Esistiamo da 120 anni, ma ci piace considerarci un’avanguardia". Il 4 giugno è prevista una simulazione di soccorso, mentre il 10 ci sarà una festa conclusiva al Tettuccio. Il sindaco ha annunciato la consegna dell’Airone d’oro alla Società di Soccorso Pubblico. "Questi anni trascorsi dalla fondazione – sottolinea – rappresentano tantissimo per la nostra comunità. Anch’io ricordo la presidente Martellini. Il municipio sarà illuminato di azzurro fino al 10 giugno". Rastelli ribadisce quanto sia "preziosa questa associazione che svolge molte convenzioni con il Comune per il sociale per aiutare chi è in difficoltà".

Daniele Bernardini