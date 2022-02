Slow Food sul Montalbano

Dopo una sosta forzata dovuta al riacutizzarsi della crisi pandemica, la Condotta Slow Food di Pistoia riprende gli appuntamenti a carattere educativo-gastronomico. Il primo si terrà nella giornata del 5 marzo alle 10 e consisterà nella visita all’azienda agricola "Du’ passi" di Lamporecchio, in via Giugnano. Questa realtà nasce nel 2015 in un contesto agricolo di 17 ettari. I prodotti caseari vengono realizzati all’interno del mini-caseificio che trasforma solo latte aziendale, proponendo vari prodotti tra cui formaggi freschi, stagionati e yogurt. La stagionatura avviene in una grotta a sassi e mattoni. L’azienda produce un olio "evo" rinomato ed è per questo stata premiata anche dalla guida degli oli Evo di SAlow Food. Il nome dei prodotti "Du’ Passi" è stato scelto proprio per dare risalto al prodotto locale a chilometro 0. La visita sarà seguita alle 13 da un pranzo nel ristorante La Dispensa all’interno della stessa azienda agricola con menu incentrato sui prodotti caseari di produzione propria; il vino della casa è della Tenuta Tondaia. Il prezzo sarà di 35 euro per i soci Slowf Food e tesserati Funaro, 38 euro per gli aspiranti soci. Prenotazioni direttamente al 3477038687 o maurog4@icloud.com (Mauro Guastapaglia, fiduciario Slow Food Pistoia). "La visita guidata all’interno dell’azienda agricola – spiega quest’ultimo – consentirà di scoprire come avviene la produzione dei formaggi e dell’olio, camminando immersi negli oliveti, passando tra la stalla, il frantoio e il caseificio. Al termine della visita guidata dal titolare Stefano Spinelli, sarà possibile rilassarvi immersi in una tipica cornice toscana, degustando i prodotti della Dispensa durante il pranzo conviviale. La nostra proposta educativa consentirà di concedersi una parentesi enogastronomica e godersi una splendida giornata immersi nella campagna toscana". ...