Sismondi e alta moda Incontro al Palagio

Gli studenti degli indirizzi Industria e artigianato made in Italy", Design della comunicazione visiva e pubblicitaria e Meccatronica del Sismondi-Pacinotti oggi incontrano il Gruppo Florence. Al Palagio di Pescia avranno la possibilità di dialogare con l’holding milanese di società del settore moda, con lo scopo di scoprire le opportunità di lavoro al servizio delle principali maison del lusso, per i mestieri tecnici e professionali. Dopo il protocollo d’intesa firmato fra Sismondi-Pacinotti e Gruppo Florence, il rapporto fra la scuola pesciatina e il mercato del lavoro nel tessile e abbigliamento si è ulteriormente consolidato e grazie a questo appuntamento al Palagio si ampliano le occasioni di dialogo fra scuola e mondo del lavoro. Grazie all’interessamento dei docenti Giuseppe Scidà e Federica Rondini, i ragazzi delle classi 4apm, 5amp, 5bsc e 5atm potranno incontrare sia il relatore del Gruppo Florence, Matteo Marchetti, che i delegati delle aziende di alto livello: Antica Valserchio, Facopel, Taccetti e Ciemmeci. Un’occasione preziosa per i ragazzi per approfondire la conoscenza di aziende leader nel settore moda.