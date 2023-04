Sindaco, è una corsa a cinque Voci di problemi per le liste a sostegno di Vittoriano Brizzi

Giochi fatti per le prossime elezioni amministrative che si terranno a metà maggio. Ieri è scaduto il termine per la presentazione delle liste. Cinque i candidati per la successione alla fascia di Oreste Giurlani. Ma in serata negli ambiente politici cittadini girava "voce" di possibili problemi alle liste che sostengono Vittoriano Brizzi, attaule presidente del consiglio comunale e che si presenta proprio con Oreste Giurlani. I problemi riguarderebbero i simboli. In tutte e quattro le liste compare infatti la scritta "Con Giurlani", che sarà sì candidato e destinato al ruolo di vicesindaco, come già annunciato, nel caso di vittoria di Brizzi. Secondo questi "rumors" il fatto che compaia la scritta Giurlani anche se non candidato a sindaco potrebbe essere non accettata dalla commissione elettorale. Vedremo se si tratta delle solite illazioni di ogni campagna elettorale che si annuncia particolarmente accesa e che, salvo sorprese, dovrebbe non esaurirsi con il primo turno. Tutto lascia pensare a un possibile ballottaggio. Contro Brizzi sono in lizza, Riccardo Franchi per il centrosinistra che ha tre liste a sostegno, Antonio Grassotti per il centrodestra, Giancarlo Mandara con quattro liste civiche dove figurano anche due politici di spicco come Francesco Conforti e Marco Bartolomei, e Sabrina Lazzerini candidata di "Insieme si può" che comprende Pescia a Sinistra e Pescia in Movimento.

Ieri mattina intanto GRassotti ha inaugurato la sua sede elettorale: "Ho deciso di impegnarmi in questa campagna elettorale perché molte persone e forze politiche mi hanno chiesto di mettere a disposizione della città la mia esperienza – afferma Antonio Grassotti – Ma c’è bisogno di tutti, dobbiamo essere uniti per ottenere il risultato elettorale che Pescia merita. Il comune di Pescia, infatti, viene da anni difficili - prosegue Grassotti - siamo consapevoli dei suoi problemi e difficoltà. Problemi che cercheremo di verificare e affrontare a partire dal primo giugno, per gestire al meglio questa città. Ci impegniamo seriamente, quindi, a risollevare Pescia, con la collaborazione di tutti i cittadini". "Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto dalla mia squadra – ha concluso – e dell’impegno manifestato da tutte le persone coinvolte nella formazione di questa lista civica"