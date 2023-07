Sicurezza, rifiuti, decoro urbano ’Il Palagio’ incontra il sindaco "Avviato percorso di confronto"

Il presidente e il consiglio direttivo del comitato Il Palagio, assieme a una nutrita delegazione di abitanti della zona Nord-Ovest della città e in generale del centro storico, hanno incontrato formalmente il sindaco e l’amministrazione comunale di Pescia nella sala consiliare di Palazzo del Vicario, a seguito di convocazione ufficiale.

"L’incontro – scrive il presidente Gian Michele Mostardini – che segna l’avvio di un percorso istituzionale, è stato utile per analizzare i vari problemi che insistono sulla zona di riferimento e per evidenziare possibili scenari di soluzioni: dall’imminente istituzione della Ztl alla sicurezza e alla sorveglianza con telecamere; dai parcheggi al decoro urbano; dai problemi di ordine pubblico al rispetto delle comuni regole di convivenza civile; poi rifiuti, gorili, rigenerazione urbana e auspicabili modifiche sul Piano operativo comunale. Il dibattito è stato costruttivo, denso di contenuti e aperto al reciproco ascolto e alla collaborazione".

"La delegazione da me capitanata – prosegue Mostardini – ha rappresentato con forza l’esigenza di invertire la tendenza rispetto alla situazione attuale, per far sì che il cuore della città si riappropri di una dimensione di dignitosa vivibilità e fruibilità anche turistico-culturale, facendo leva non soltanto sulle presenze museali (peraltro fondamentali) ma prima di tutto su quegli interventi che possono fin da subito generale sicurezza, decoro e partecipazione attiva dei cittadini. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Franchi, con la presenza del vicesindaco Luca Tridente e un nutrito gruppo di consiglieri comunali, ha preso atto con molta attenzione di quanto espresso nel dettaglio e si è impegnata a proseguire in tempi serrati all’analisi dei problemi per individuare interventi prioritari e soluzioni alle varie emergenze ormai fin troppo note. Il consiglio direttivo del comitato Il Palagio – conclude la nota – ringrazia l’amministrazione comunale per questa prima opportunità di confronto e per l’avvio formale di una quanto mai indispensabile interlocuzione chiara e senza sottovalutazione alcuna dei problemi rappresentati".