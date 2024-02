Sicurezza per i giovani. Servizio taxi agevolato

I ragazzi fino a 29 anni non pagheranno più il supplemento notturno durante il fine settimana e i giorni prefestivi e festivi per spostarsi in taxi dalle 22 alle 6 del mattino a Montecatini. Il nuovo provvedimento del Comune vuole ridurre i rischi legati a comportamenti imprudenti e ad abuso di alcool alla guida. La notizia arriva dal sindaco Luca Baroncini e dall’assessore al bilancio Alessandro Lumi.

"Con una delibera approvata ieri in giunta – spiegano – è stata introdotta nella vigente tariffa del servizio taxi per la città di Montecatini l’agevolazione denominata ’Taxi giovani’. Questa modifica consiste (in analogia con l’agevolazione al ’Taxi rosa’ già in essere per le donne) la non applicazione del supplemento notturno dalle 22 alle 6 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi per tutti giovani fino a 29 anni di età ed è stata attuata in collaborazione con il Consorzio taxi Montecatini, che desideriamo ringraziare di cuore per la collaborazione e per la sensibilità dimostrata verso un problema molto sentito nelle famiglie". Baroncini e Lumi ricordano che "l’iniziativa, nello spirito di miglioramento del servizio pubblico, si propone infatti la finalità di incentivare l’utilizzo del taxi da parte dei giovani per gli spostamenti da e verso i luoghi di divertimento pubblici e privati ed evitare in tal modo i pericoli delle ore notturne causati dall’abuso di alcol, dall’alta velocità o da comportamenti imprudenti propri e altrui".

Il sindaco e l’assessore al bilancio sperano che "anche grazie a questa agevolazione i nostri ragazzi possano sempre più spesso fare ricorso al taxi - magari accordandosi in due o tre amici per dividere la spesa e per spostarsi in piena sicurezza e non rischiare che una serata di divertimento spensierata possa avere conseguenze spiacevoli".

Il provvedimento è stato preso anche in vista della ripresa, nella bella stagione, dei divertimenti legati alla movida notturna e ai rischi legati ai possibili abusi di alcolici da parte dei più giovani.

