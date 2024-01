Sicurezza del territorio. Piano antincendi boschivi approvato dal Comune

Approvato a Monsummano il piano comunale anticendi boschivi di interfaccia. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione il piano avrebbe "lo scopo di individuare le aree e gli esposti (edifici strategici, strutture ricettive, case sparse, etc.) che, comprese in determinate fasce di compenetrazione fra l’ambiente boschivo e quello urbano, possono risultare di potenziale rischio o pericolo per la popolazione, andando ad individuare, in seno ad una strategia di più ampio respiro compresa nel piano speciale area Montalbano, lo strumento di primo impiego per la sicurezza della popolazione interessata". Il piano è suddiviso in diverse sezioni come ad esempio pianificazione e obiettivi, statistiche sugli incendi, individuazione delle vulnerabilità, mitigazione del rischio e organizzazione delle associazioni di volontariato e del centro comunale di protezione civile.

Secondo quanto emerge dal piano sembrerebbe che "Il territorio del Comune di Monsummano Terme – come si legge nel documento – è caratterizzato da un rischio alto di incendi boschivi, alimentato principalmente dall’estensione della superficie boscata che travalica i confini comunali per inserirsi nel più ampio contesto dell’Area del Montalbano".

Inoltre al fine di mitigare il rischio di incendi, all’interno del piano sono descritte alcune attività da mettere in campo, come ad esempio "pulizia dei margini delle strade, in prossimità di aree boschive, sterpaglie, rovi, immondizie e quant’altro possa costituire un innesco o un combustibile a rapida combustione – come si legge negli atti – introduzione di servizi di controllo e vigilanza, al fine di impedire comportamenti vietati o che possono essere pericolosi, quali accensione di fuochi, spargimento rifiuti, favorire, in collaborazione con altri enti ed associazioni ambientalistiche, oltre a quelle convenzionate per il servizio Aib locale, programmi di educazione ed informazione mirati alle scuole ed alla popolazione".

A seguire, all’interno del piano, redatto in base a quanto predisposto dall’Europa, le modalità di azione riguardo agli incendi e le specificità in base alle varie zone del territorio. Il Comune consiglia inoltre di prendere visione del piano e delle relative misure, comunicando all’ufficio protezione civile ogni eventuale criticità. L’ufficio resta aperto per informazioni al numero 0573-959223 tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 13, il martedì ed il giovedì dalle 7.30 alle 13 e dalle 13,30 alle 17. Per appuntamenti od osservazioni sono disponibili i seguenti indirizzi mail: [email protected] oppure [email protected] .

Arianna Fisicaro