Si ribalta con l’auto per 20 metri. Anziano finisce nella scarpata. Una task-force per recuperarlo

Tragedia sfiorata ieri mattina in Valleriana, a causa di un incidente stradale per risolvere il quale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Pescia e un importante dispiegamento di soccorritori. Un uomo di Santa Lucia d’Uzzano, 88 anni, era andato ad Aramo, al cimitero comunale, per visitare le tombe dei suoi cari.

Uscito dal camposanto, pochi minuti prima delle 12, ha deciso di fermarsi nel vicino bosco di castagni, per cercare funghi. Nel momento in cui ha cercato di accostare l’auto, una Fiat Panda, al ciglio della strada, però, ha sbagliato la manovra.

Il mezzo si è avvicinato troppo alla scarpata ed è scivolato di sotto con lui a bordo. Un volo impressionante, un salto di circa venti metri fra gli alberi sottostanti. Sul posto sono accorsi immediatamente i volontari della Misericordia di Pescia e un’automedica del 118.

Il recupero del ferito è subito apparso difficile, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che dopo aver liberato lo sfortunato protagonista della disavventura dalle lamiere dell’auto lo hanno posizionato su una barella spinale, e armati di pennato e motoseghe hanno dovuto letteralmente aprire un sentiero per riuscire a riportarlo sulla strada.

Per accertare le cause dell’incidente, sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Stazione di Pescia. L’anziano caricato in ambulanza, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santi Cosma e Damiano, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Emanuele Cutsodontis