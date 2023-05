"Sì... Geniale", progetti d’ingegno Vincono Fedi Fermi e Sismondi Premiato anche il liceo Lorenzini

In vetrina le scuole superiori di Pescia alla festa nel parco di Gea per la premiazione di "Sì… Geniale!", concorso realizzato da Fondazione Caripit e dalla partecipazione record: oltre duemila studenti di 32 scuole impegnati per mesi a realizzare prodotti d’ingegno di libera fantasia o dedicati a scienza, arte (in collaborazione con Pistoia Musei), natura (con Gea) e robotica-intelligenza artificiale.

Per le scuole superiori al primo posto a pari merito Iti Fedi Fermi di Pistoia (IVC HA, IV C HB) con il prodotto d’ingegno "La qualità delle acque fluviali nell’Appennino tosco-emiliano lungo la ferrovia Porrettana" e l’Istituto Sismondi Pacinotti artistico di Pescia (IV B) con il prodotto "L’intelligenza delle mani"; il primo incentrato sull’analisi chimica per determinare lo stato di salute dei fiumi, il secondo sul funzionamento degli oggetti, dalla progettazione alla realizzazione.

Premiato anche il liceo Lorenzini che ha partecipato con tre progetti: "La prospettiva", "Revolution" e "Gran Navilio 4.0". La docente Maccioni e i ragazzi del laboratorio fotografico sono partiti dall’idea che rappresentare la tridimensionalità dello spazio sul piano fu la più grande conquista del Rinascimento. Ci si propone di rileggere la realtà associandone la visione prospettica alle costruzioni con i mattoncini Lego Serious Play, al mondo virtuale dei programmi Minecraft e infine utilizzando foto di schede madri in disuso. I ragazzi della 4AS, con i docenti Cinzia Gonfiotti, Margherita Paccavia e David Del Carlo nel progetto Revolution hanno creato un ponte tra passato, presente e futuro. Tre discipline del piano di studi del liceo scientifico: lingua e letteratura latina, storia dell’arte e fisica. Ambiti distanti, ma che proprio grazie alla realtà aumentata possono unire le forze per generare piccole grandi meraviglie. È nato così un museo costruito nel cyberspazio, un tuffo nella realtà virtuale che offre la possibilità di muoversi liberamente tra la sensualità della poesia di Gaio Valerio Catullo, passando attraverso le originali opere dell’olandese Johannes Vermeer e dell’italiano Michelangelo Merisi fino ad entrare nel mondo della termodinamica.