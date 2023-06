Short Film Festival, tante novità presentate a Palazzo Madama ’Corto’ sull’arte di Galileo Chini

Presentate a Palazzo Madama, sede al Senato, le iniziative del Montecatini International Short Film Festival (Misff), in programma dal 16 al 22 ottobre. L’incontro, aperto da senatore Marco Centinaio, ha visto la presenza, fra gli altri, del direttore artistico Marcello Zeppi, del vicepresidente della commissione lavoro pubblico e privato della Camera Tiziana Nisini, del sindaco Luca Baroncini, dell’assessore Alessandro Sartoni.

Le novità sono tante, a cominciare dalle tematiche portanti di questa edizione 2023, che sono “Il cinema di frontiera” e la salvaguardia e tutela dell’ambiente, grazie anche alla partnership con Cinetour, l’ente che riunisce festival cinematografici da tutto il mondo, per rafforzare il dialogo tra i paesi, con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente, la sostenibilità e l’educazione delle generazioni presenti e future.

Sono stati presentati anche due progetti coprodotti dal Misff, realizzati con lo scopo di promuovere a livello internazionale il made in Italy e le eccellenze del Belpaese, grazie al tour internazionale del Misff, gemellato con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg, il festival internazionale di cinema di Kiev Kiff Kinolitopys e l’Aqua Film Festival. Il primo è il cortometraggio Il panno siamo noi, realizzato in coproduzione da Regie d’Autore (soggetto di Barone Roberto e Alessandra Moretti, che ne è anche la regista), prodotto e distribuito dal Misff. Protagonista del corto è il panno casentino che con i suoi oltre sette secoli di storia è un’icona del made in Italy.

La produzione del corto è stata supportata dall’azienda Bellandi Spa di Prato ed è interpretato fra gli altri anche dai proprietari, i fratelli Luca e Maurizio Bellandi. Il secondo è il documentario “Galileo Chini a Montecatini Terme”, incentrato sulla storia dell’artista e presentato da Sartoni: un progetto diretto da Marcello Zeppi e coprodotto dal Misff e dal Comune per 150 anni dalla nascita. Un teaser sarà proiettato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e la versione definitiva sarà presentata in anteprima nel corso della prossimo Misff.