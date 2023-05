Shoemakers Monsummano campioni regionali

I ragazzi dell’Under 15 del Buongiorno Odontoiatrica Shoemakers Monsummano scrivono una bellissima pagina della storia societaria: battono (53-67, parziali 18-16, 27-25, 37-48) la corazzata Arezzo e conquistano il titolo regionale di categoria, il primo della compagine bluamaranto. La squadra di coach Calderaro chiude imbattuta la stagione, con 25 successi su altrettante partite, soffrendo in semifinale, ma reagendo da grande squadra sbarazzandosi, in finale, degli aretini, con una prestazione solida e cinica. "Risultato straordinario- dice il presidente Gabrielli -i miei complimenti vanno a coach Calderaro che ha costruito un gruppo unito e solido, la squadra riflette la sua personalità. Correttezza e rispetto sono il cemento di questo gruppo che non ha mai mollato, anche quando tutto sembrava perso. Per il nostro movimento è il segnale che siamo sulla giusta strada, giunto nel 35° anniversario della fondazione, in un momento particolarmente difficile per il peregrinare in giro per la Valdinievole a causa del crollo della nostra casa. Abbiamo gettato le basi per costruire un settore giovanile florido, adesso è giunto il momento di alzare l’asticella e dare ai ragazzi tutti gli strumenti necessari per crescere, sia dal punto di vista umano che sportivo". Contro il Rosini Impianti Arezzo sono scesi in campo Belli 3, Ciattini, Cipolletti 8, Del Vigna 17, Macagnano 7, Malucchi, Marzico, Meacci, Monti 2, Nelli 10, Orelli 20 e Tognozzi; fanno parte della rosa campione regionale anche Anzalone, Brotini, Bugelli, Cecchi, De Lillo, Guarnaccia, Marini, Piliero, Simoncini, Spinelli e Starnella. Quella con Arezzo è stata una partita tiratissima. Dopo il riposo, i bluamaranto salgono in cattedra. Del Vigna, Macagnano, Cipolletti, Orelli, Belli: un parziale di 15-0 vale il +10 monsummanese. Nel quarto finale lo Sba ci prova con il solito Contu e con Damasco, una cui tripla riporta Arezzo a -9. Il finale porta la firma di Nelli e Orelli, la festa ciabattina può cominciare.