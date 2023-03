Shoemakers già in attività dopo il crollo

Poteva essere un colpo letale quello inferto dal crollo parziale del PalaCardelli domenica scorsa. Invece la dirigenza e lo staff tecnico della Shoemakers Monsummano si è ricompattata e con un lavoro straordinario ha subito riorganizzato l’attività dal settore minibasket fino alla prima squadra passando per il gruppo Overlimits. "E’ stato – dice il presidente Stefano Gabrielli – un grande, immenso lavoro di squadra. Dopo il fatto è subentrato un po’ di sconforto e disorientamento ma già lunedi alle 8,30 eravamo al lavoro nell’ufficio del sindaco per pianificare le operazioni. Già dalle prime ore successive al crollo, le società limitrofe hanno dimostrato grande sensibilità con manifestazioni di solidarietà e offerte dei propri spazi. L’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Libero Roviezzo, prendeva contatti con gli altri Comuni e la Provincia per sondare eventuali disponibilità. Già lunedì sera avevamo programmato la ripartenza dal 1° marzo con ’80% delle attività. Martedì è stato possibile recuperare tutto il materiale necessario e abbiamo completato il quadro".

Shoemakers quindi riparte sfruttando la palestra del liceo Salutati di Montecatini, il PalaBorelli di Pescia, Il palasport di Ponte Buggianese, il Palavinci di Montecatini e la Alifaris di Monsummano. Le partite del fine settimana saranno disputate al Palaborelli (prima squadra) e a Cintolese (settore giovanile). "Mai come in questo momento – prosegue il presidente – mi sono accorto di avere al mio fianco persone fantastiche e professionisti di assoluto livello".