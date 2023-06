Sgranar per colli, tutto pronto Passeggiata tra storia e sapori

Tutto pronto per l’edizione 2023 di Sgranar per Colli, la prima camminata "degustativa" tra le verdi colline di Buggiano, alla scoperta dei borghi più caratteristici e dei sapori più autentici del territorio. L’evento è in programma domani, domenica e consiste in una passeggiata di circa 11 km attraverso storia, natura e tradizioni. Il percorso è articolato in varie tappe con punti di degustazione dove assaggiare piatti tipici e scoprire in libertà paesaggi e paesi. L’organizzazione ha previsto 4 differenti fasce orarie di partenza per scaglionare i partecipanti, due di queste già andate esaurite: è ancora possibile registrarsi per le partenze delle 8,30 e delle 10,45 (biglietti su www.sgranarpercolli.it). Oggi è in programma anche Bike per colli: un aperitivo diffuso tra i colli di Buggiano da percorrere in mountain bike o con bici a pedalata assistita, per godersi meravigliosi scorci panoramici. Il percorso, con ritrovo alle 17:30 al campo G. Simoni e rientro massimo alle ore 21.00, è suddiviso in tre anelli che toccheranno Stignano, Colle di Buggiano e Buggiano. Massima libertà nel decidere quale affrontare per primo, secondo e terzo, per un totale di circa 28 km con 800 mt di dislivello. Per ogni anello sarà presente un punto ristoro, mentre all’arrivo i ciclisti saranno accolti da una "maccheronata" finale. Musica grande protagonista a Sgranar Per Colli con il "Bella Vista Social Fest", festival di musica emergente ad ingresso gratuito organizzato in collaborazione con La Limonaia Club di Fucecchio. Grande attesa per oggi, visto che dopo Giovanni Toscano e Angelica salirà sul palco di SPC2023 Mobrici, ex frontman del gruppo Canova. Il cartellone musicale proseguirà anche domani, a partire dalle 14, con le esibizioni delle band Montefiori Cocktail e Savana Funk. Altro punto forte della manifestazione resta senza dubbio l’offerta "mangia e bevi", vista la ricercata selezione di truck di street food provenienti da tutta Italia. Ci saranno infatti Fuori Posto (carne chianina e hot dog di cinta senese), Bstradi (batalabar piacentini, pasta fresca e tigelle), Il Greentoso (panini gourmet con carne e pesce), Il Saziatore (messicano), La Lambrotta (birra artigianale e prosecco), Birrificio TopTà (birra artigianale), Birrificio Birra Nostrale (birra artigianale), Gelateria Desideri, Albero e foglia (necci, salumi e formaggi), Torrefazione Chelotti, Querciamatta (vino biologico). Merita una menzione speciale ComìComè (piadine), gestito dalla Fondazione Mai Soli, un truck condotto da ragazzi con disabilità.