Sfilata di moda per chiudere l’anno Al Sismondi riprende la tradizione

L’istituto Sismondi ha celebrato il termine dell’anno scolastico con una bellissima festa evento riprendendo una tradizione: la sfilata di modache si è tenuto . Una sfilata di moda è sempre una grande emozione...il lavoro, la ricerca, la passione e l’impegno vissuti dagli studenti sin dal mese di ottobre hanno consentito di realizzare l’evento. La sfilata di moda ha mostrato la professionalità e l’artigianalità che i ragazzi acquisiscono durante il loro percorso formativo, fatto non solo di capacità tecniche e didattiche, ma anche di contenuti culturali trasversali. Lo studio, la progettazione, la ricerca, la realizzazione del capo d’abbigliamento ruotano sui temi che riguardano la società, i suoi umori, i suoi cambiamenti e l’arte, tanto da diventare, la moda stessa, arte. Viviamo in un paese ricco di bellezza: importante è aiutare gli studenti a riconoscerla, ad apprezzarla ed infine ad appropriarsene, in modo da tradurla in nuovi momenti creativi. La "Night Fashion Show – emozioni – azione – inclusione – pensiero - nasce da queste riflessioni giocando con gli indizi, le possibilità narrative, le atmosfere accennate e subito disfatte...dove la creatività dei nostri giovani stilisti ha il ruolo di indicare la via interpretativa. L’evento, che si è tenuto alla struttura Santa Caterina – S. Lorenzo , ha riscontrato un enorme successo con grandissima affluenza da parte della cittadinanza, oltre ai genitori e agli studenti dell’indirizzo Moda – Made in Italy erano presenti le aziende con cui l’indirizzo moda collabora costantemente e le ditte che hanno contribuito al progetto: Banca di Pescia e Cascina, Brandani gift group, La Fenice Global Service e Paltò che ha gentilmente concesso alcuni suoi capi della Primavera Estate 2023, e del Sindaco di Pescia Riccardo Franchi. All’interno della sfilata sono stati mostrati i cappelli interamente di carta realizzati dagli studenti della classe 3b del liceo artistico insieme alla profesoressa Valentina Grazzini e all’artista Cristina Biagi e alla ditta Kartos Toscana carte pregiate.