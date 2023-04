Sfilata dei trattori in piazza "Per questo Primo Maggio si è puntato sulla tradizione"

In occasione del Primo Maggio sono diverse le iniziative in programma a Monsummano per le quali il Comune ha offerto il proprio supporto. La mattina di lunedì, a partire dalle 8.45, è prevista un’iniziativa delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil sostenuta dall’amministrazione comunale. "Le associazioni – spiega l’ente – porteranno avanti una tradizione ormai storica per il Comune, come il corteo dei trattori e delle macchine da lavoro. I mezzi si ritroveranno in piazza Guido Rossa a Bizzarrino per trasferirsi e sfilare lungo le strade di Monsummano e arrivare in piazza Giusti".

Il Circolo Arci di Bizzarrino sarà al centro di altre attività in programma, con un pranzo sociale previsto alle 13 e l’inaugurazione alle 15.30 del nuovo defibrillatore, acquistato grazie al contributo del Circolo Arci e del Comitato di quartiere, che sorgerà proprio al lato della sede dell’associazione. "Grazie a questa installazione il Comune – conclude quest’ultimo – si dota di un ulteriore strumento utile a salvare vite, confermandosi una realtà attenta nel garantire la sicurezza a chiunque transiti nel proprio territorio".

Con ordinanza n° 39 del 29 marzo scorso il sindaco ha disposto che il mercato previsto lunedì 1 maggio sia anticipato a domenica 30 aprile con orario ordinario, poiché l’intera Piazza Giusti verrà occupata dalle manifestazioni collegate alla celebrazione della Festa del Lavoro. Per il regolare svolgimento della manifestazione dovranno essere adottati provvedimenti temporanei di modifica alla sosta e alla circolazione dei veicoli. Domani quindi dalle 6 alle 15 è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata in piazza Giusti, Martini, Amendola e San Carlo, in via dell’Unità, Mazzini, piazza del Popolo.