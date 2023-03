Sezione Bersaglieri sempre in prima fila

La sezione Bersaglieri "Caporal Maggiore Gino Lanzarini" di Montecatini Terme, con il suo presidente Rossano Bechini in prima fila, è stata come sempre presente a diversi eventi in questo inizio d’anno. In particolare vanno menzionati il ricordo dei Martiri delle foibe a Pistoia (conferenza che si è tenuta il 9 febbraio scorso), le cerimonie a Pistoia del 10 febbraio, l’inaugurazione del Giardino Norma Cossetto e a Montecatini la cerimonia al cippo in corso Matteotti. Il 5 febbraio Bersaglieri termali presenti a Pescia all’Inaugurazione della targa Istituto Nastro Azzurro provinciale di Pistoia. Ricordati i decorati al Valor Militare di Montecatini Terme al monumento al Bersagliere il 20 febbraio con l’Istituto Nastro Azzurro provinciale e il suo presidente Stefano Bernini. (Foto di Rosellini)