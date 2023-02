Sesana, Snaitech punta sull’estate

La stagione numero 108 di trotto all’Ippodromo Snai Sesanaè pronta a partire sabato 27 maggio con la prima riunione di corse del 2023. Il calendario – che quest’anno parte a fine maggio per garantire la corretta conclusione dei lavori di riqualifica della pista – prevede 30 giornate con inizio delle riunioni in notturna da giovedì 8 giugno fino a sabato 2 settembre. Durante la stagione, all’interno dell’impianto del trotto montecatinese, verranno ospitati eventi culturali, didattici, di intrattenimento e appuntamenti di altre discipline sportive, confermando quanto lo storico ippodromo rappresenti un punto d’incontro per la cittadinanza della Valdinievole e per la realizzazione di manifestazioni extra ippiche.

"Quest’anno la stagione al Sesana inizia da maggio per due motivi. – spiega Lorenzo Stoppini, Direttore Business Unit Ippodromi Snai -. Innanzitutto il circuito montecatinese è in fase di completo rinnovamento e ciò comporterà dei tempi di realizzazione e di consolidamento della superficie affinché possa essere idonea per tutte le riunioni di corse della stagione e delle prossime stagioni. Il secondo motivo, altrettanto importante, è che abbiamo deciso di ridistribuire le giornate di corse nei periodi in cui abbiamo constatato più presenze in ippodromo, cioè tra maggio e settembre, aggiungendo anche le due ultime giornate ad ottobre. È importante sottolineare – continua Stoppini - che nel corso dell’anno l’ippodromo rappresenterà per il territorio una location aperta ad eventi culturali, sportivi e didattici, rappresentando così un punto di riferimento per la cittadinanza, per il territorio e, in particolare, per l’Amministrazione comunale con la quale abbiamo rapporti ottimali di collaborazione".

Anche per questa stagione l’ingresso all’Ippodromo Snai Sesana durante le giornate di corse è a pagamento con particolare attenzione alle famiglie con bambini, alle quali è riservato un ticket unico. Durante le quattro giornate più importanti, invece, il biglietto ha un costo maggiore per via delle attività di intrattenimento che accompagnano la riunione di corse.