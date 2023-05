Sesana, parco dell’intrattenimemto Oggi inaugurazione della stagione

Il Sesana riapre i cancelli (lo farà oggi alle 13) per la nuova stagione. Una stagione che si annuncia con tante novità. Si riparte intanto con una nuova pista. La 108^ stagione ha inizio dalle ore 15.05 (ingresso a pagamento 3 euro, 5 a famiglia) con un programma composto da sette corse varie e stimolanti per gli appassionati; prima, però, la Prova di Qualifica dei 3 anni (ore 14:45), mentre quella pubblica è dopo la quinta. A bordo pista, invece, sempre dalle ore 15 è attivo lo staff di animazione per tutti i bambini presenti con giochi di gruppo, laboratori creativi, baby-dance, spettacoli con il Cantastorie, il circuito con le mountain bike a disposizione e molto altro ancora per un pomeriggio indimenticabile e divertente all’aria aperta con vista su Montecatini Alto e sulle colline suggestive della Valdinievole. Tra l’altro quest’anno debuta il nuovo percorso che permeterrà agli spettatori di addentarsi enlel suceerie per vedere il "dietro le quinte" di una corsa, come si prepara un cavallo alla competizione e quello che succede al rientro. Nella seconda parte del pomeriggio, invece, è programmata la premiazione degli studenti che hanno partecipato alla 2^ edizione dei ‘Giochi della Valdinievole’ che ha visto cimentarsi in diverse discipline sportive oltre 1300 alunni delle scuole elementari e medie inferiori di quattro Comuni: Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Larciano Buggiano. L’impianto ippico di proprietà di Snaitech è stata sede delle finali della manifestazione che si sono svolte negli ampi spazi dell’ippodromo e sul prato in centro pista trasformati per l’occasione in piste da corsa, da salto in lungo e in molte atre discipline. Tornando a quanto accadrà in pista, la corsa più in rilievo di questa prima giornata è già in apertura, ovvero il Premio Città di Pescia, una condizionata per discreti quattro anni sulla distanza del miglio, dove il pronostico è quanto mai incerto visto l’equilibrio di valori in campo. Anche il sottoclou del pomeriggio ippico montecatinese, con il Premio Bimbofantasy alla quarta corsa del programma, vede al via i soggetti di tre anni affrontarsi in pista con un pronostico incerto. Molto equilibrata è anche la prova per i cavalli di tre anni per il Premio Toscana Auto Collection, in cui trovare un favorito è molto complicato. Da seguire, infine, l’handicap per anziani di categoria DF in sesta valido come Premio Maikkeru Innovative Barber, mentre alla terza corsa c’è il premio Associazione Culturale Pinocchio 3000 e alla sesta per il premio Pescia Antiqua.