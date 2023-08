Sesana, Ferragosto-boom "Merito anche delle iniziative per le famiglie e i bambini"

MONTECATINI TERME

"Tante persone hanno deciso di venirci a trovare all’ippodromo in occasione del Gran Premio di Ferragosto: si dice cinquemila persone e, tra queste, circa 700 bambini con le loro famiglie. Ci sarà tempo per riflettere e capire cosa ci dicono i numeri, ma una cosa è certa: è stato un trionfo". E’ il commento dell’associazione Pinocchio 3000 che in collaborazione con Snaitech organizza le attività collaterali, di spettacolo e di servizio nelle serate del Sesana.

"Nel 2019 – aggiunge – si accedeva liberamente, mentre martedì scorso era chiesto un ticket di 10 euro. Però è stato predisposto, collateralmente alle corse, un cartellone di iniziative gratuite ben progettato e organizzato. All’ippodromo è attivo il Piccolo paese dei balocchi, spazio per i più piccoli e le famiglie, con servizio di accoglienza, truccabimbi, balloon art, contastorie, castello gonfiabile, pista di mountain bike e i pony per il battesimo della sella. Attrezzata una stanza by pit stoppers dove accudire i piccoli in riservatezza e spazi del grande parcheggio sono riservati a donne incinte e giovani mamme. Nel giardino è stata realizzata l’arena del cinema sotto le stelle. Ancora gratuitamente, sono stati attivati i servizi offerti da Maikeru innovative barber, barba e capelli per gli uomini e Neiru nail designer, manicure e consulenza di immagine per le signore che fanno registrare sempre il tutto esaurito. Neppure l’intrattenimento musicale è stato dimenticato. La presenza di tante bancarelle al mercatino dell’ippodromo hanno offerto un ulteriore momento di svago. E poi gli spettacoli di Incanto Liberty e i fuochi d’artificio. Risultato: in migliaia hanno deciso di trascorrere il ferragosto al Sesana".

Questa sera dalle 20.40 (cencelli aperti alle 18.30), oltre che sette corse al trotto, la proposta si concentra sulla sensibilizzazione per Dynamo Camp, che sostiene il Diritto alla Felicità offrendo gratuitamente a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche e ai loro familiari programmi di Terapia Ricreativa Dynamo. Ticket d’accesso di 5 euro e 7,50 euro a famiglia, gratuito per minori e disabili.