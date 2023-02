Sesana, corse soltanto in estate

Si accorcia la stagione di corse al Sesana, almeno per il 2023. Niente corse in primavera. La stagione ippica sarà esclusivamente estiva e in notturna. Queste le indiscrezioni che arrivano dall’ambiente. A giorni è atteso dal Ministero l’uscita del calendario ufficiale. "Mmi sono sentito con il sottosegretario all’ippica Patrizio La Pietra - spiega il sindaco Luca Baroncini – che mi ha confermato che non si tratta affatto di un ridimensionamento dell’ippodromo Sesana e che la diminuzione del numero di giornate non dipende dal ministero ma è stata una scelta di Snaitech per poter compiere investimenti necessari di manutenzione straordinaria sulla pista. Come sindaco, per l’immediato, visto che si perdono le corse di primavera, intanto propongo di aggiungere al calendario 34 giornate per essere aperti fino a tutto settembre. Facendo invece un ragionamento più ampio auspico che l’ippodromo di Montecatini aumenti le giornate di corse e che maggiori siano le risorse economiche assegnateci, e chiedo al ministero ed a Snaitech che torni ad essere un centro di allenamento. Riportare i cavalli nell’ippodromo deve essere il nostro obiettivo condiviso: ciò consentirebbe al ministero di aumentare le risorse da destinare al Sesana, ma soprattuto creerebbe nuovi posti di lavoro e farebbe tornare a crescere tutto l’indotto e a rendere vivo 365 giorni l’anno l’impianto con ricadute positive sulla città e anche in termini di manutenzioni che saranno quotidiane e monitorabili. L’ippica è un settore in crisi, ma è anche uno sport straordinario che dà lavoro ad una filiera importante per il nostro Paese. Il sottosegretario Patrizio La Pietra è molto disponibile e presente e so che ci supporterà come ha sempre fatto in questi anni. D’altro canto è corretto e doveroso anche sottolineare che l’impianto è bello, che i rapporti tra Snaitech e il Comune sono ottimi, e che si dovrebbe dare maggior risalto alle notizie positive che pure ci sono: dal bellissimo calendario estivo, al fatto che quest’anno il prestigioso Gran Premio Città di Montecatini Terme, in virtù di un accordo tra emittenti televisive, sarà trasmesso in tutto il mondo, offrendo una grande visibilità e occasione di promozione per tutta la nostra città".