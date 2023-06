Sesana, con le notturne la stagione entra nel vivo

La stagione del trotto all’ippodromo Snai Sesana sta entrando nel pieno delle attività, proponendo appuntamenti sempre più interessanti ad un pubblico di appassionati e di curiosi costantemente in crescita e di cose nuove, uniche, in questa stagione ce ne sono veramente tante, tutte dedicate ad un maggior confort degli spettatori e all’ intrattenimento, in modo da rendere le serate trascorse all’ippodromo piacevoli e da ripetere più volte. Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie e ai bambini dando vita a tante iniziative come il “piccolo paese dei balocchi”, dove i più piccoli verranno accompagnati dai personaggi delle fiabe alla scoperta dei magnifici pony, potranno saltare su coloratissimi castelli gonfiabili, farse dei giri sulle mountain bike oppure essere truccati da animaletti del bosco, divertirsi con la baby dance e liberare la propria fantasia con le fiabe animate. Per le giovani mamme è stato anche predisposto un apposito spazio riservato dove poter accudire i piccoli in tutta tranquillità. Gli adulti potranno godersi un bel film nell’arena del cinema sotto le stelle, oppure ascoltare della buona musica dal vivo a bordo pista. Nelle prime serate della stagione, tanto successo lo hanno ottenuto i servizi confort attivati all’interno dell’ippodromo, unico in tutta Italia, quali il servizio Neiru nail designer (manicure) particolarmente dedicato alle signore e MAikeru Innovative Barber dedicato al pubblico maschile che desidera, tra una corsa e l’altra, sistemarsi la barba o dare una spuntatina ai capelli. Tutti questi servizi vengono offerti gratuitamente al pubblico del Sesana, così come il parcheggio auto interno, la visita al museo e alle scuderie. Potenziata anche la proposta gastronomica del ristorante panoramico.