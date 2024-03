Servizi scolastici più cari, ’Pescia Cambia’ attacca: "Ingiusto che le famiglie paghino più soldi"

Il gruppo consiliare ’Pescia Cambia’, affiancato dagli ex assessori Aldo Morelli e Fiorella Grossi, torna a intervenire sull’aumento delle tariffe dei servizi scolastici a richiesta individuale. "In un momento così difficile per le famiglie – affermano Oreste Giurlani, Vittoriano Brizzi e Paolo Petri – in cui garantire il diritto allo studio di bambini e ragazzi è tornato a essere quantomeno complicato, un gruppo politico di centro-sinistra che ha vinto le elezioni comunali, aumenta le tariffe dei servizi a domanda individuale in maniera esponenziale. Per il servizio di mensa scolastica, una famiglia con ISEE di 9.000 euro passa a circa 200 euro annui di aumento, per altre fasce di reddito l’aumento è anche più alto. Eppure dovrebbero sapere che per i bambini iscritti al tempo pieno il momento del pasto è tempo scuola; chi non potrà sostenere questo aumento come farà?".

"Non è giusto che le famiglie che hanno scelto le nostre scuole a settembre si trovino adesso con tariffe del tutto diverse – commentano – Soprattutto perché in fase di iscrizione al servizio gli utenti hanno preso visione e accettato un contratto di utenza dove sono riportate le vecchie tariffe. Quel contratto non vale più nulla? La delibera dell’attuale Giunta è addirittura retroattiva e fa valere gli attuali aumenti dal primo gennaio 2024! Qui non si discute se si può fare o meno, ma se è il modo corretto di rivolgersi agli utenti di questo servizio".

Gli esponenti di ’Pescia Cambia’ proseguono parlando così della giunta comunale: "La scure delle tasse si è abbattuta anche sul pre-post scuola e sul trasporto scolastico, per terminare nei centri estivi dove si passa da una quota massima di 77 euro nel 2023 a una di 145 nel 2024, e qui senza giustificazioni, perché la quasi totalità della spesa del servizio è coperto da finanziamenti ministeriali. Scelte inaccettabili – concludono – soprattutto per chi si presenta come una novità applicando ricette vecchie come il mondo: alzare tasse e tariffe".

Emanuele Cutsodontis