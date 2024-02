Servizi sanitari a portata di tutti, un bando per le associazioni

La Società della Salute della Valdinievole ha pubblicato un avviso rivolto a enti e associazioni del Terzo settore disponibili a coprogettare attività di informazione e orientamento a supporto dei servizi sociosanitari, per l’accesso di cittadini e famiglie a servizi e prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie. Alla presentazione erano presenti, oltre a presidente e direttore della Sds, Alessio Torrigiani e Stefano Lomi, rappresentanti di Anci Toscana, dirigenti dei servizi sociosanitari, e tante associazioni di volontariato. Il percorso permetterà di migliorare l’accesso ai servizi, valorizzando le risorse presenti nelle comunità locali, mediante la creazione di almeno 18 punti informativi e d’orientamento, diffusi in tutta la Valdinievole, raggiungibili anche con i mezzi pubblici, con orari di apertura sia mattutini che pomeridiani, dal lunedì al sabato. Ad accogliervi gli utenti, operatori preparati, dotati di competenze digitali, linguistiche e relazionali, di conoscenza delle opportunità socioculturali del territorio e del complesso dei servizi alla persona erogati. Le attività saranno coordinate e supervisionate dal Servizio Sociale della SdS, mettendo a disposizione Case della Salute e presidi sociosanitari territoriali, e saranno organizzate e gestite insieme agli enti del Terzo settore, che a loro volta potranno mettere a disposizione gli spazi per lo svolgimento delle attività.

"Questo percorso, a fianco di quelli di Comunità educante, Trasporto sociale e AFA e dintorni– sottolinea Torrigiani –rappresenta un ulteriore tassello di costruzione di un reale welfare di comunità che valorizza le risorse formali e informali presenti. Con l’attivazione di questi punti informativi riduciamo le distanze tra servizi e cittadini, nell’ottica di una prossimità che deve garantire facilità di accesso e utilizzo delle risorse e dell’offerta territoriale". "Il modello sociale che intendiamo affermare– sostiene Lomi –si basa su una rinnovata fiducia tra cittadini, istituzioni e terzo settore, alla base della cosiddetta amministrazione condivisa. Rendere disponibili dati, informazioni e conoscenze è essenziale per mettere in condizione le persone di effettuare scelte consapevoli e appropriate".

"Coprogettare servizi innovativi sul tema del diritto all’accesso– secondo Federico Grassi, Federsanità ANCI Toscana -rappresenta una sfida stimolante e fortemente responsabilizzante, poiché avvicina i servizi ai cittadini e cerca di rispondere ai loro bisogni in maniera sempre più integrata ed efficace". ec