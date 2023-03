Serata della vela Ospite speciale Andrea Fornaro

Domani alle 20 alle Terme Tamerici serata a tema dello Yacht Club Montecatini. Il direttivo ha confermato la presenza come ospite protagonista del velista toscano Andrea Fornaro, classe 1977 e laurea in Scienze politiche. Un navigatore all round, moderno, capace di cimentarsi in ogni possibile classe e su ogni campo di regata, da quelli delle classiche del Mediterraneo, agli oceanici. Maremmano di Orbetello, comincia da bambino con gli Optimist e arriva ai 470, Vaurien e Moth. Passa da una campagna olimpica nella Star per Londra 2012 a essere il navigatore di Flying Nikka con Roberto Lacorte. Vanta titoli europei, mondiali nei J24, X35, Comet45, Farr40, MiniMaxi, TP52, Mumm30 e Melges20-24-32. Nel suo bagaglio c’è anche un secondo posto in Class 40 al Fastnet 2011, un sedicesimo nei Serie alla Mini Transat 2015 e un quinto posto tra i Proto nella Mini del 2017.

Nei Class 40 corre con l’ex Tales II e Tibco, progetto Botin del 2013, quindi realizza Influence, un progetto dello studio francese di Marc Van Peteghem e Vincent Lauriot Prèvost, varato nel 2021. Influence è la barca con la quale ha partecipato alla Route du Rhum 2022, la regata oceanica con partenza da Saint-Malo in Francia e arrivo a Pointe-à-Pitre alla Guadalupe, conclusa in 21^ posizione. E’ infatti il 26 novembre, dopo 17 giorni, 10 ore, 30 minuti e 46 secondi quando Andrea Fornaro, terzo italiano, dopo Ambrogio Beccaria secondo e Alberto Bona ottavo nella classe Class40 taglia il traguardo. Ha percorso le 3542 miglia a una velocità di 8,46 nodi sul grande cerchio (rotta diretta). In realtà ha percorso 4039,70 miglia a una velocità media di 9,65 nodi. Gli appassionati domani potranno rivivere i momenti salienti della traversata dal racconto del protagonista.