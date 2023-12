"Se il quadro è questo subito il trasferimento"

"Se le affermazioni di Furfaro sono vere, chiedo alle autorità l’immediato trasferimento dei profughi in un’altra struttura, oltre agli accertamenti del caso". E’ quanto ha dichiarato il sindaco Luca Baroncini, che ha più volte sottolineato come la città abbia già dato molto sotto il punto di vista dell’accoglienza. L’amministrazione si aspetta che il prefetto Licia Donatella Messina mantenga la parola e, a breve, disponga il trasferimento dei profughi presenti nei tre alberghi in altre strutture della provincia. La città, ha dichiarato il centrodestra durante un incontro con il rappresentante del governo sul territorio e le categorie, ne ospita già troppi e gli alberghi, in ogni caso, non sono strutture idonee per questo compito.

Sono tre, al momento, gli alberghi utilizzati come centri di accoglienza straordinaria dei profughi in città. Si tratta degli hotel Zenith, Medici e Palladio. Nei mesi scorsi, a Montecatini, non sono mancate le polemiche per la scelta di strutture ricettive al fine di svolgere questa funzione. I Cas sono stati ideati al fine di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di profughi. A oggi, costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza. I centri di accoglienza straordinaria sono individuati dalle prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. La permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente asilo nelle strutture seconda accoglienza. Il fatto che a Montecatini esistono diversi alberghi dismessi, le cui funzioni possono essere riattivabili in poco tempo, lascia sempre il dubbio che potrebbero esserci altri arrivi di profughi.

Da.B.