Scuola, via all’incastro dei prof. Orario ridotto e posti da coprire. Lavori da finire in alcune aule

E’ scivolata via, con qualche dfficoltà ma senza troppi ostacoli, la prima settimana di lezioni negli istituti superiori della Valdinievole. Quasi tutti sono partiti con orario ridotto, nell’attesa di completare gli organici. L’orario canonico comunque entrerà in vigore entro fine settembre. Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può infatti funzionare riducendo le lezioni. I docenti sono comunque tenuti a svolgere l’attività di insegnamento ad orario "completo" fin dal primo giorno di scuola. I dirigenti scolastici, anche in Valdinievole, sono quindi tenuti ad organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto, sostituendo i colleghi assenti e quelli non ancora nominati. "Mancano dei docenti e qualche collaboratore scolastico - ha precisato la preside del Sismondi Pacinotti di Pescia Oria Mechelli – e l’inizio è stato molto impegnativo. Abbiamo ancora aule con qualche lavoro della Provincia da completare. Posso contare su docenti motivati che per i vari indirizzi propongono belle progettualità. Abbiamo una bella energia che fa la differenza. Molti gli appuntamenti già fissato con le associazioni del territorio". Marzia Andreoni (foto) dirigente dell’alberghiero Martini, afferma con entusiasmo: "L’anno è iniziato regolarmente, per adesso, senza particolari criticità. L’organico di fatto è quasi completo a parte un numero irrisorio di ore che devono essere restituite da Provveditorato. Alcune ore di scopertura siamo riusciti a coprirle e a contrattualizzarle con l’interpello. Siamo quindi partiti con i migliori auspici".

Tutto tranquillo anche all’agrario Anzillotti: "Come organico siamo messi abbastanza bene. Mancano un docente di matematica e poche altre ore. E’ cambiato il Dsga, qualche criticità ce l’abbiamo per l’organico dei collaboratori scolastici. Abbiamo già iniziato con l’orario di 5 ore, fino alle 13. Entro fine settembre sarà tutto sistemato. Nessun problema per i cellulari. Gli studenti hanno accettato di consegnarlo a inizio mattinata e riprenderlo all’uscita senza battere ciglio".

Giovanna La Porta