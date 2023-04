Scuola e sport insieme Borse di studio Herons

Molti considerano ancora il binomio sport e studio qualcosa di impraticabile: è anche per smentire questo clichè che MTVB Herons Basket Montecatini, in collaborazione con Crabiz Srl SB, ha indetto per gli studenti del Liceo Salutati la seconda edizione delle borse di studio per l’anno scolastico 2022-23,. Un’iniziativa che la società termale ha riproposto e che vedrà come tema centrale quello della sostenibilità legata al mondo dello sport. Sostenibilità non solo economica ma anche ambientale e sociale, intesa come inclusione ed equilibrio tra persone e risorse. A fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica Marzia Andreoni, che ha sottolineato: "Ringrazio Herons e Crabiz per questa bella collaborazion. Abbiamo il compito di portare avanti dei valori, uno stile di vita positivo, dove ci sia fair-play. Da abbinare alla sostenibilità. Concetti da interiorizzare per i nostri studenti". Delle sei borse di studio offerte da Herons e Crabiz quattro saranno ovviamente riservate alle classi dalla prima alla quarta de liceo sportivo, mentre le restanti due alle classi quinte, a prescindere dall’indirizzo. "Ripetiamo con entusiasmo questa iniziativa. Il concetto di sostenibilità ci sta particolarmente a cuore, da essa non si può più prescindere e chi fa impresa deve riflettere sull’equilibrio, nel rispetto del pianeta – spiegano Davide Zinanni e Lorenzo Rattazzi, fondatori e soci sia di Herons che di Crabiz – Sostenibilità è un concetto che vale anche per chi va a scuola ed intraprende un’attività sportiva: è chiaro come non sia semplice coniugare studio e sport. Serve mantenere un equilibrio con i vari aspetti della vita, per questo riteniamo opportuno aiutare chi si impegna con profitto nello sport e nello studio". L’ospite d’onore è il numero 6 della Fabo Herons, Adrian Chiera, guardia di origini argentine da poco laureato in economia aziendale, con una tesi proprio sulla sostenibilità.

Filippo Palazzoni