Scritte No Vax sul muro del cimitero. La rabbia del sindaco: "Uno scempio, stupido e imbecille"

Monsummano Terme, 12 giugno 2023 - "Salvate i bambini", "Il Vax Uccide" e altre scritte simili. Sono comparse ieri mattina sul muro del cimitero di Monsummano: "Malori improvvisi, sono morti da vax" e poi ancora "Salvate i bambini" e "vivete liberi" sono alcuni dei messaggi scritti lungo tutto il vecchio muro di cinta, mentre quello nuovo in cemento è rimasto intonso. Accanto alle scritte, il simbolo del cerchio con le due V del gruppo "ViVi". Scritte analoghe, con lo stesso colore di vernice rossa giorni fa erano state fatte sul muro della ferrovia a Serravalle Pistoiese.

A darne notizia ieri mattina è stato l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci, che ha commentato "Credo sia giusto poter essere liberi di esprimere qualsiasi tipo di pensiero, ma senza fare del danno alla comunità. Perché chi ha fatto questo, chiunque sia stato, ha fatto un danno. Ci vorranno soldi e persone per ripulire quel muro, che è per altro sotto la sovrintendenza. Non abbiamo ancora quantificato economicamente quale sarà la spesa per la ripulitura".

Dura anche la reazione del sindaco Simona De Caro sui social, "Uno scempio, stupido e imbecille - ha scritto il sindaco De Caro sulla sua pagina Facebook - irrispettoso di una intera comunita’ e del luogo sensibile che ha sfregiato. Non commento oltre perche’ capirete che mi sovvengono alla mente una serie di improperi qui non ripetibili. Lascio a voi il giudizio".

In Valdinievole c’è stato un precedente, allora si era in piena pandemia, quando venne aperto l’hub vaccinale all’ippodromo del Sesana. La notta prima dell’apertura l’impianto venne vandalizato dai No Vax con scritte del tipo: " Green pass=nazismo", "Il governo mente!", "I vax uccidono", e "Salva tuo figlio". Il gesto evve una vasta eco in tutta la regione e ci furono prese di posizione contro il raid a diversi livelli. La Snaitech, proprietaria del Sesana, sporse denuncia per il gesto, ma le forze dell’ordine, nonostante le varie telecamere non riuscirono a risalire agli autori del gesto.