Scontro sulle Panteraie: "Da Fanucci e Severi diffusione di fake news"

"Diffondere fake news come fanno Edoardo Fanucci ed Ettore Severi sulla capienza delle Panteraie è mancanza di rispetto per i cittadini che non devono esser trattati come stupidi da chi vuole a ogni costo una poltrona". Inizia così la dura replica di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia alle dichiarazioni del candidato a sindaco e dell’esponente della lista ’Patto per la Città’ nelle quali sono stati sollevati dubbi su un possibile allargamento della capacità del locale fino a 2mila persone, attraverso un provvedimento della commissione comunale per i pubblici spettacoli e un conseguente aggravio dei problemi per i residenti. "Fanucci e Severi – dicono i partiti che sostengono il sindaco uscente Luca Baroncini – perdono un’altra occasione per tacere, al fine di fare propaganda di bassissimo livello a scapito della verità. Ennesimo segnale di inadeguatezza a ricoprire ruoli come quello di sindaco o assessore. Si allarmano infatti diffondendo la notizia falsa circa un inesistente aumento di capienza delle Panteraie fino a 2mila persone. Detto poi da chi ha lanciato la sua candidatura proprio da quel locale definendola attività produttiva da tutelare in tutto e per tutto, sa anche di presa in giro e repentino cambio di rotta elettorale assai poco credibile".

Le forze politiche del centrodestra sostengono che "la cosa, semplicemente, non è mai stata neppure proposta ed è falsa. I lavori della commissione di vigilanza sono in corso e la capienza richiesta è molto molto inferiore a questa cifra. L’amministrazione sta seguendo con attenzione i lavori della commissione, all’interno della quale il sindaco Baroncini ha chiesto (ed è agli atti) l’introduzione della zona a traffico limitato serale per impedire il transito dei veicoli non residenti in tutta l’area compresa tra via delle Panteraie, via dei Colli e via Papa Giovanni XXIII, e l’introduzione di un limitatore fisico all’uscita audio delle casse, in maniera tale da impedire che sia alzato anche per errore".

Secondo i partiti che sostengono Baroncini, "impostare una campagna elettorale in questo modo denota poca credibilità, già bassa alla partenza vista l’improbabile alleanza, e scarso senso di responsabilità. Le persone non sono stupide e non vanno trattate come tali al fine di strappare consensi. Auspichiamo che questo modello comunicativo poco serio finisca subito nell’interesse del vero dibattito utile ai cittadini. La nostra parte politica non si abbasserà per contro ad alimentare le chiacchiere non verificate che girano in città".

Da.B.