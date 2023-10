Scontro frontale tra macchine. Tre persone ferite

Uno scontro frontale tra due auto si è verificato nella mattinata di ieri in via Fiorentina alle porte di Pescia. L’incidente è avvenuto intorno alle ore otto quando per cause al vaglio dei vigili urbani una Peugeot 2008 ed una Fiat Cinquecento si sono scontrate frontalmente, nell’impatto la piccola utilitaria è rimbalzata sul bordo della carreggiata rimanendo a cavallo del fosso che costeggia la strada, mentre la più grossa è rimasta al centro dell’asfalto. È stato allertato il 112 che ha inviato sul posto una ambulanza della Misericordia di Pescia, i sanitari si sono fatti carico di prestare i primi soccorsi alla conducente della Fiat una donna di 32 anni che lamentava dolori al torace forse a causa dell’esplosione dell’ airbag per la quale è stato necessario il trasporto all’ospedale di Pescia in codice giallo, anche gli altri due occupanti dell’ altra macchina sono dovuti ricorrere agli accertamenti dei sanitari. Oltre alle ambulanze sul posto sono intervenuti anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescia. A quell’ora il traffico in direzione Pescia è molto intenso per cui si sono formate code chilometriche, la viabilità è tornata alla normalità intorno alle 9.

Stefano Incerpi