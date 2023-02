Scontro in A11 tra un’auto e un camion, due feriti

L'intervento dei vigili del fuoco

Serravalle (Pistoia), 14 febbraio 2023 – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nell’autostrada Firenze-Mare, l’ A11, in direzione di Firenze, poco dopo la galleria di Serravalle. Coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante che è uscito fuori strada dopo l'impatto. Il personale sanitario del 118 ha preso in carico i due feriti. Sul posto anche la Polizia stradale.