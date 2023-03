Scherma e jiu jitsu Contributi e sconti

La Federazione italiana Scherma, comitato regionale toscano, con sede a Carrara, ha manifestato al Comune di Montecatini di voler instaurare per l’anno in corso un rapporto di collaborazione, "impegnandosi a promuovere il 24-26 marzo – riporta la delibera di giunta n° 50 dell’8 marzo – la prova interregionale di qualificazione under 14 alle sei armi, manifestazione per atleti nati dal 2009 al 2012".

Federscherma toscana – prosegue la delibera – prevede ottimi risultati in termini di presenze turistiche e di valorizzazione di un’offerta di sport qualificata sul piano formativo e culturale nonché di ampio seguito a Montecatini". Chiede quindi al Comune la collaborazione nell’organizzazione logistica e nella promozione dell’evento; la concessione degli impianti sportivi a tariffa agevolata e la concessione di un contributo di mille euro a sostegno della manifestazione.

L’Asd Unione Italiana Jiu Jitsu di Fonte Nuova (Roma) ha chiesto e ottenuto dal Comune la concessione d’uso del Palaterme per la manifestazione Pistoia-Montecatini Ju Jitsu Challenge 2023 in programma oggi 10 marzo dalle 16 alle 24 e domani dalle 6 alle 24. Il Comune ha applicato la tariffa agevolata per manifestazione a scopo benefico per un costo complessivo di 170,52 euro.