Sbam, musica in piazza Festival con cinque serate Ci sono i Piqued Jacks

Torna Sbam. La seconda edizione del Summer Band And Music Festival, porta la musica per tutte le generazioni nel centro della città. Come ricita l’incipit del comunicato stampa che pubblicizza l’evento. Tra l’altro lo scorso anno una delle critiche mosse all’amministrazione comunale fu proprio la scarsa comunicazione dell’evento. Si terrà dal stasera fino al 9 agosto, per un totale di cinque serate. L’iniziativa è del Comune di Montecatini Terme in collaborazione con il Teatro Verdi e MDREventi. E come ricorda il sindaco Luca Baroncini "è stato un progetto, condiviso con Confcommercio e Confesercenti che ringrazio per la disponibilità e il lavoro svolto in sinergia tra loro, con gli organizzatori e con il comune per realizzare le cinque serate. Un bell’esempio di collaborazione e gioco di squadra".

"È un modo - ha spiegato il ancora il sindaco – per valorizzare il commercio del centro città offrendo gratuitamente a cittadini e turisti occasioni di spettacolo e divertimento per tutte le età e le famiglie".

Dal canto suo l’assessore alle attività produtivve Alessandro Lumi ha aggiunto: "Sono soddisfatto del lavoro portato avanti in collaborazione con il Sindaco, l’assessore Bartolozzi e l’ufficio turismo del comune. Preziosa la direzione artistica di Matteo Del Rosso e Matteo Cardelli, ed il contributo delle categorie economiche capitanate da Lorenzo Bertelloni e Michela Grieco. I nostri ristoranti e locali, i nostri negozi, sono eccellenze. Invito loro a stare aperti nei mercoledì del programma". Tra gli ospiti in cartellone i Piqued Jacks, arrivano da Borgo a Buggiano, e si chiamano E-King, Majic-o, Holy-Hargot e Little Ladle. Non sono una boy band, ma un quartetto indie rock che grazie alla vittoria al concorso Una voce per San Marino hanno rappresentato la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. Con quattro dischi all’attivo e una fortunata serie di concerti anche all’estero, sono arrivati a essere gruppo spalla di Interpol, Balthazar e Boomtown Rats e si sono esibiti in diversi festival come il Summerfest di Milwaukee, è di quest’anno l’ultimo album Like an Animal.

Stasera apertura con The Cleopatras, band femminile che calca le scene del rock’n’roll dal 1998, tanto da guadagnare la definizione di “gruppo di punta della scena garage punk al femminile in Italia”. Nell’arco di due decadi The Cleopatras hanno tenuto concerti in lungo e in largo per Italia ed Europa, approdando fino in Giappone. Il loro quarto album Bikini Grill è un pot-pourri che conferma e rinnova lo stile della band: un mix di punk 77, garage rock e pop punk.