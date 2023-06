Sbam! Il Summer Band and Music Festival porta la musica a Montecatini Terme

Sbam! La seconda edizione del summer band and music festival porta la musica per tutte le generazioni nel centro della città. Dal 5 luglio al 9 agosto, dalle 21, sono previsti cinque appuntamenti sul palco all’aperto allestito in piazza del Popolo: Le Cleopatras, i Piqued Jacks, il concerto Raffaella! Omaggio alla Carrà, dj set con musica dagli Anni Settanta ai Duemila e le sigle dei cartoni e serie tv.

Il Comune, in collaborazione con Teatro Verdi e Mdr Eventi, offre intrattenimento nel cuore dell’estate con il festival inaugurato la scorsa estate e rinnovato quest’anno con i protagonisti della scena musicale della generazione zeta e proposte che spaziano su tutti i generi musicali. "Dal 5 luglio al 9 agosto tornano i mercoledì d’estate – dice il sindaco Luca Baroncini – dalle 21 con musica e intrattenimento per le vie del centro e negozi aperti. È un modo per valorizzare il commercio offrendo gratuitamente a cittadini e turisti occasioni di spettacolo e divertimento. Ho letto polemiche politiche evidentemente poco informate circa l’assenza di iniziative in città a vantaggio del Tettuccio. Fermo restando che il Tettuccio è monumento cittadino da frequentare ed anzi vivere di più, ma non mancano affatto le iniziative anche in piazza del Popolo, corso Roma, corso Matteotti e vie limitrofe, a cominciare dalle celebrazioni dell’ingresso in Unesco di sabato 1 e domenica 2 luglio, proseguendo poi appunto con i mercoledì d’estate. Sbam! è stato un progetto condiviso con Confcommercio e Confesercenti".

Alessandro Lumi, assessore alle attività produttive, è "soddisfatto del lavoro portato avanti in collaborazione con il sindaco, l’assessore Alessandra Bartloizzi e l’ufficio turismo del Comune. Preziosa la direzione artistica di Matteo Del Rosso e Matteo Cardelli ed il contributo delle categorie economiche capitanate da Lorenzo Bertelloni e Michela Grieco".